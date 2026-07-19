Charles Leclerc ha ottenuto un secondo posto a Spa, dopo aver concluso primo in gara precedente. Durante l’evento, ha dichiarato di aver creduto nella vittoria fino alla fine e ha attribuito parte del risultato alla presenza della safety car. La sua performance ha permesso di salire sul podio anche in Belgio, nonostante le difficoltà recenti.

Un primo e un secondo posto nelle ultime due gare non sono male per chi sembrava aver perso la strada. Anche a Spa, Charles Leclerc ha dato dimostrazione del suo talento, conquistando un podio che anche in Belgio sembrava insperato. "Ho creduto alla vittoria fino alla fine, ho avuto fortuna con la safety-car, ma il passo era forte. Ho avuto un po' di difficoltà nei primi giri con le hard, ma oggi abbiamo fatti un bel passo in avanti", le parole del monegasco della Ferrari., "Le lacune che ci aspettavamo le abbiamo ritrovate. La partenza è stata divertente, il dispiegamento dell'energia è stato molto forte e ci ha permesso di passare George e Max, è stato bello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Leclerc: "Ho creduto alla vittoria fino alla fine, fortunato con la safety-car"

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