Fognano e Smilea si sono qualificate per le semifinali del torneo dei rioni, dopo la fine del girone di qualificazione. Il torneo, che ha visto un grande afflusso di pubblico, entra ora nella fase dei play-off. La competizione tra i vari rioni si è conclusa con queste due squadre che si preparano alle sfide successive, mentre i tifosi hanno seguito con entusiasmo le partite di qualificazione.

MONTALE Fognano e Smilea sono le prime due semifinaliste del torneo dei rioni che entra nella fase decisiva dopo la conclusione del girone di qualificazione. Stasera, lunedì 20 luglio, alle ore 21,50 si disputerà il primo play-off tra Ugna e Bigattiera e domani, martedì 21 luglio si affronteranno Dore e Tobbiana nel secondo play-off. Da queste due partite usciranno le altre due semifinaliste. La classifica del girone di qualificazione ha visto primeggiare il Fognano con 9 punti ottenuti con un ruolino di marcia senza sconfitte, tre vittorie ai calci di rigore e una vittoria nei regolamentari. Dal dischetto il Fognano ha mostrato una grande efficienza riuscendo a prevalere tre volte su tre dopo aver concluso le gare in parità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo dei rioni, i play off . Grande successo di pubblico

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