Il Centro ha vinto il Torneo dei Rioni 2026, battendo 2-0 la Grotta Giusti nella finale giocata davanti a uno Strulli pieno. È la prima volta che il Centro conquista il titolo nel torneo. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui marcatori o sui minuti. La vittoria ha permesso al Centro di sfatare un grande tabù e di aggiudicarsi il trofeo per la prima volta.

L’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Monsummano Terme la vince il Centro che, nella finalissima giocata in uno Strulli gremito, batte per 2-0 la Grotta Giusti. È la prima affermazione per la formazione in maglia blu notte, che sfata così un grande tabù, visto che era andata vicina al successo diverse volte, senza però riuscirci. Ed invece venerdì sera gli dei del calcio hanno forse voluto ripagare il Centro, molto bravo a giocare una gara attenta e diligente. Ferraro e compagni chiudono infatti tutti gli spazi in difesa agli insidiosi attaccanti della Grotta Giusti, e vanno poi a colpire chirurgicamente gli avversari, col gol segnato da Izouhar al 30’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prima volta del Centro. Festa al Torneo dei rioni. Sfatato un grande tabù. Grotta Giusti si arrende

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