Il grande Torneo dei Rioni in piazza a Porretta
La 28esima edizione del Torneo dei Rioni si svolge nella piazza di Porretta Terme, trasformata in un campo da basket all’aperto. L’evento, uno dei più longevi della regione, coinvolge diversi rioni in una competizione che si svolge sotto i riflettori. La manifestazione richiama molti appassionati e si svolge in un contesto di grande partecipazione popolare, con numerosi incontri e partite che animano la piazza.
La piazza di Porretta Terme diventa un playground a cielo aperto: si accendono i riflettori sulla 28esima edizione del Torneo dei Rioni, uno degli eventi cestistici più longevi dell’ Emilia Romagna. Da ieri a domenica, il cuore del paese ospita l’attesa manifestazione sportiva amatoriale che unisce agonismo, divertimento e solidarietà. Quest’anno le otto squadre che coinvolgono un centinaio di giocatori, suddivise in due gironi, si sfideranno su un campo modulare d’avanguardia fornito direttamente dalla FIP. Tra i partecipanti spicca la squadra del Rione Falcone, vincitrice della prima edizione del 1953 e campionessa in carica, pronta a difendere all’ultimo rimbalzo il trofeo cucito sulla maglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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