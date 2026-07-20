Torna in carcere Francesco Napolitano presunto capo del clan Mallardo | per la Dda c' è pericolo di fuga

Notizia in breve

Francesco Napolitano, 69 anni, è tornato in carcere dopo che la Corte di Appello di Napoli ha disposto il ripristino della custodia cautelare. La decisione è stata presa perché la procura antimafia ha ritenuto che ci fosse un rischio di fuga. Napolitano, precedentemente soggetto al divieto di dimora in Campania, si trovava a Minturno, in provincia di Latina. Ora è stato trasferito in carcere.