Torna in carcere Francesco Napolitano presunto capo del clan Mallardo | per la Dda c' è pericolo di fuga
Francesco Napolitano, 69 anni, è tornato in carcere dopo che la Corte di Appello di Napoli ha disposto il ripristino della custodia cautelare. La decisione è stata presa perché la procura antimafia ha ritenuto che ci fosse un rischio di fuga. Napolitano, precedentemente soggetto al divieto di dimora in Campania, si trovava a Minturno, in provincia di Latina. Ora è stato trasferito in carcere.
Ripristino della custodia cautelare in carcere per Francesco Napolitano, 69 anni, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia il capo del clan Mallardo: dal divieto di dimora in Campania (si trovava a Minturno, in provincia di Latina) è stato trasferito in carcere, su disposizione della quinta sezione penale della Corte di Appello di Napoli. La misura cautelare, notificata nei giorni scorsi, è stata emessa in quanto, secondo quanto emerso dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza installati nell'abitazione che lo ospitava, si è incontrato con elementi di spicco dello stesso clan, facendo presagire la sussistenza del pericolo di fuga. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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