Un uomo di 69 anni, considerato il capo del clan Mallardo, è stato portato di nuovo in carcere dalla Corte d'Appello di Napoli. La decisione è arrivata dopo aver scoperto incontri sospetti che l'hanno collegato a attività illecite. La custodia cautelare in carcere è stata ripristinata, sostituendo l'obbligo di firma. L'indagato è ritenuto responsabile di aver mantenuto rapporti con altri membri dell'organizzazione criminale, radicata nell'area di Giugliano.

La Corte d'Appello di Napoli ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per Francesco Napolitano, 69 anni, ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia il capo del clan Mallardo, organizzazione criminale storicamente radicata nell'area di Giugliano e appartenente all'Alleanza di Secondigliano. L'uomo, che si trovava sottoposto al divieto di dimora in Campania e risiedeva a Minturno, in provincia di Latina, è stato trasferito in carcere nei giorni scorsi in esecuzione dell'ordinanza emessa dalla quinta sezione penale della Corte d'Appello di Napoli. Alla base del provvedimento ci sono gli accertamenti svolti dagli investigatori attraverso i sistemi di videosorveglianza installati nell'abitazione in cui Napolitano era ospitato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Boss del clan Mallardo di nuovo in carcere: gli incontri sospetti fanno scattare il nuovo arresto

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