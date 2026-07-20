‘Pericolo di fuga’ torna in cella il presunto capo del clan Mallardo
Il tribunale ha disposto nuovamente la detenzione in carcere per un uomo di 69 anni, sospettato di essere il leader del clan Mallardo. La decisione è stata presa in seguito a un'istanza di revoca della misura alternativa alla detenzione, motivata dal rischio di fuga. La custodia cautelare era stata precedentemente revocata, ma è stata riinstaurata in virtù di elementi che indicano la possibilità di sottrarsi alle indagini. La decisione è stata comunicata dalla magistratura competente.
Tempo di lettura: 2 minuti Ripristino della custodia cautelare in carcere per Francesco Napolitano, 69 anni, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia il capo del clan Mallardo: dal divieto di dimora in Campania (si trovava a Minturno, in provincia di Latina) è stato trasferito in carcere, su disposizione della quinta sezione penale della Corte di Appello di Napoli. La misura cautelare, notificata nei giorni scorsi, è stata emessa in quanto, secondo quanto emerso dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati nell’abitazione che lo ospitava, si è incontrato con elementi di spicco dello stesso clan, facendo presagire la sussistenza del pericolo di fuga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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