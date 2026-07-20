Il tribunale ha disposto nuovamente la detenzione in carcere per un uomo di 69 anni, sospettato di essere il leader del clan Mallardo. La decisione è stata presa in seguito a un'istanza di revoca della misura alternativa alla detenzione, motivata dal rischio di fuga. La custodia cautelare era stata precedentemente revocata, ma è stata riinstaurata in virtù di elementi che indicano la possibilità di sottrarsi alle indagini. La decisione è stata comunicata dalla magistratura competente.

Tempo di lettura: 2 minuti Ripristino della custodia cautelare in carcere per Francesco Napolitano, 69 anni, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia il capo del clan Mallardo: dal divieto di dimora in Campania (si trovava a Minturno, in provincia di Latina) è stato trasferito in carcere, su disposizione della quinta sezione penale della Corte di Appello di Napoli. La misura cautelare, notificata nei giorni scorsi, è stata emessa in quanto, secondo quanto emerso dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati nell’abitazione che lo ospitava, si è incontrato con elementi di spicco dello stesso clan, facendo presagire la sussistenza del pericolo di fuga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Pericolo di fuga’, torna in cella il presunto capo del clan Mallardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Clan Mallardo e politica a Giugliano: pioggia di condanne, assolto il ras Cecere

Racket per il clan Mallardo, sconti di pena in appello: domiciliari per Vincenzo StrinoUn uomo condannato per il suo coinvolgimento in un racket legato al clan Mallardo ha ottenuto gli arresti domiciliari in appello.

Temi più discussi: Libertà personale e intervento cautelare; Omicidio del Prolungamento, resta in carcere il killer: Pericolo di fuga; Accoltellata a Loreto, per il pm non è femminicidio. Khemaies, reo confesso, resta in carcere; Sfregiata in metro a Milano, pm chiede carcere: aggressore pericoloso potrebbe rifarlo.

'Pericolo di fuga', torna in cella il presunto capo del clan Mallardo. Ripreso in video si incontrava con pregiudicati della stessa organizzazione malavitosa #ANSA x.com

Sono appena tornato dopo 9-10 anni e non mi aspettavo di piangere per la storia :( Finora la stagione 4 è in cima alla mia lista. reddit

Sorelle ritrovate, il legale della madre: Non sapevo stesse mentendo. Nonno e compagno in isolamento: c'è pericolo di fugaCi sarebbero altre persone responsabili del sequestro delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate a casa di una zia materna a Formia. Oltre alla ... ilmessaggero.it

Auto su folla a Modena, gip: Per El Koudri pericolo di fuga e rischio reiterazione reatoVoleva colpire più persone possibile e, al momento, non ci sono elementi per ritenere che il suo gesto fosse dovuto ai disturbi psichici per i quali in passato era stato in cura. Ma non è possibile ... tg24.sky.it