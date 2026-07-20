Tor Vergata inaugura la Torre medievale e il nuovo museo MAUT

Martedì 14 luglio, nel quartiere Tor Vergata, è stata inaugurata la Torre medievale, riqualificata dopo anni di abbandono grazie ai fondi del PNRR. La cerimonia ha segnato anche l'apertura del nuovo museo MAUT, situato all’interno della stessa struttura. La torre, simbolo storico del territorio, è stata restaurata e resa accessibile al pubblico. L’evento ha coinvolto cittadini e autorità locali, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura.

Martedì 14 luglio, il quartiere Tor Vergata ha celebrato l’inaugurazione della Torre da cui prende il nome. L’evento rappresenta il traguardo di un lungo percorso di lavori, portato a termine anche grazie ai fondi del PNRR, che hanno permesso di restituire al territorio un importante simbolo storico rimasto per anni dimenticato. In particolare, è stata inaugurata la torre medievale, costruita tra il XII e il XIII secolo e inglobata nel Casale di Villa Gentile, edificio che ospita il Museo Archeologico Universitario del Territorio (MAUT). Della Torre Vergata si erano ormai perse le tracce materiali e ne era sopravvissuto soltanto il toponimo, che ha continuato a identificare il quartiere e l’Ateneo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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