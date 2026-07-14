Un museo dedicato a Tor Vergata è stato inaugurato, con l’obiettivo di raccontare la storia e le persone del quartiere. La struttura si propone di offrire un percorso espositivo che ripercorre la memoria locale, evidenziando le vicende di chi vive e frequenta l’area. L’iniziativa mira a far conoscere meglio il passato e le radici di questa zona periferica, spesso attraversata senza consapevolezza.

"Le nostre periferie vengono attraversate senza nessuna consapevolezza e della storia che è passata di qui. Questo è un luogo dove raccontare la nostra storia e quella delle persone che vivono, abitano e frequentano Tor Vergata. In epoca romana la zona era un sobborgo densamente popolato, come una ‘metropoli’”. Lo ha detto Marco Fabbri, direttore Maut - Museo archeologico universitario del territorio, partecipando oggi a Roma alla cerimonia con cui è stata svelata, dopo la ristrutturazione, la Torre Vergata e con cui è stato aperto al pubblico il Maut, il museo ospitato da Villa Gentile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cultura: Fabbri (Maut), museo racconta storia e persone di Tor Vergata

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