Il nuovo museo di Tor Vergata è stato inaugurato e aperto al pubblico. Le risorse provenienti dal PNRR sono state utilizzate entro i tempi stabiliti e in modo efficace, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del Ministero della Cultura. L'apertura mira a rendere il museo accessibile a tutti, senza specificare ulteriori dettagli sui lavori o sulle caratteristiche dell'edificio. La notizia riguarda principalmente la conclusione dei lavori e l'apertura al pubblico del nuovo spazio culturale.

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Questo museo è la prova di come le risorse del Pnrr non solo siano state usate nei tempi giusti, ma soprattutto siano state usate in modo ottimale. Si tratta di un museo che si rinnova completamente, diventando finalmente accessibile, che non significa solo abbattere le barriere architettoniche, che è il punto da cui si deve partire, ma offre soprattutto un'accessibilità sensoriale e cognitiva”. Lo ha detto Massimo Osanna, capo dipartimento attività culturali del ministero della Cultura, partecipando allo svelamento, oggi a Roma, delle restaurate Torre Vergata e Villa Gentile. All'interno della Villa è stato aperto al pubblico il Museo archeologico universitario del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Osanna (MiC): "Nuovo museo Tor Vergata accessibile a tutti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, Centrale Montemartini: il museo diventa accessibile a tuttiLa Centrale Montemartini, museo di Roma, ha eliminato barriere fisiche e sensoriali grazie a un progetto finanziato dai fondi PNRR.

Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata’L'università ha coordinato il restauro della Torre Vergata, collaborando con la Sovrintendenza in un progetto durato diversi anni.

Dopo il restauro, riaperta la Torre Vergata: svelato al pubblico il monumento da cui prende il nome il quartiereDopo un lungo restauro, nel pomeriggio del 14 luglio 2026, è stata riaperta la porzione della Torre Vergata (da cui prende il nome il quartiere a ... msn.com

Ecco la Torre Vergata e il Museo Archeologico Universitario del TerritorioÈ stata svelata questo pomeriggio la Torre Vergata, edificio da cui prende il nome il quartiere a sud est della città e da cui trae il ... iltempo.it