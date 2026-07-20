Luka Topalovic ha detto di aver ricevuto un assist a Bologna che lo ha aiutato a mettersi in mostra. Durante un'intervista al ritiro in Germania, l'attaccante ha anche menzionato il rapporto con Zielinski e l'influenza di Chivu sulla sua crescita. Topalovic ha parlato con l'inviato di Fcinter1908.it, sottolineando come quell'opportunità sia stata un passo importante nel suo percorso.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Luka Topalovic parla ai microfoni dell'inviato di Fcinter1908.it, Daniele Vitiello, direttamente dal ritiro in Germania dell'Inter. Quanta forza ti ha dato l’assist di Bologna verso la nuova stagione con nuove ambizioni? “Era bellissimo finire la stagione con l’assist in prima squadra, mi ha dato la spinta per allenarmi forte e farmi vedere in prima squadra”. Come ti sta allenando e migliorando mister Chivu? Come ti stai trovando con lui? “Mi sto trovando molto bene, il mister ci aiuta sempre anche quando sbagliamo dà consigli, quando facciamo bene le cose ci dice ‘bravo’”. 🔗 Leggi su Fcinter1908.it

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© Fcinter1908.it - Topalovic: "L'assist a Bologna una spinta per farmi vedere". Da Chivu fino al rapporto con Zielinski

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