L'Inter ha concluso il campionato con un pareggio 3-3 contro il Bologna, partita ricca di emozioni e segnali individuali. Tra i protagonisti, il giovane attaccante dell’Under 23, Luka Topalovic, ha esordito con un assist. La gara, seppur senza conseguenze in classifica, ha evidenziato le capacità del talento emergente, che ha partecipato attivamente alla fase offensiva, contribuendo al risultato finale.

L’ Inter ha chiuso il proprio campionato al Dall’Ara con un pareggio pirotecnico contro il Bologna: un 3-3 privo di reale peso in classifica, ma tutt’altro che banale dal punto di vista dello spettacolo e dei segnali individuali emersi nel corso della gara. La sfida ha infatti confermato, ancora una volta, il livello straordinario raggiunto da Federico Dimarco, autore di una splendida punizione che rappresenta soltanto l’ultimo tassello di una stagione vissuta da assoluto protagonista, culminata con il riconoscimento di MVP della Serie A 202526. Protagonista di una prestazione di grande spessore è stato anche Andy Diouf: prima il palo colpito nell’azione del gol di Pio, poi la rete del definitivo 3-3, che gli è valsa il premio di migliore in campo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, esordio stagionale con l’assist nel 3-3 di Bologna: chi è il “baby” talento dell’Under 23 Luka Topalovic

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