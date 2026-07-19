Sant’Anna Firenze celebra la sua festa

Firenze si appresta a festeggiare Sant’Anna con un evento pubblico previsto per la sera. La serata è organizzata dal Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico in collaborazione con il Comune. La manifestazione coinvolge la cittadinanza e si svolge in una location non specificata. La data dell’evento è il 19 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli su programmi, orari o altre attività previste durante la serata.

Firenze, 19 luglio 2026 — Firenze si prepara a celebrare la festività di Sant’Anna con una serata aperta alla cittadinanza, promossa dal Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico in collaborazione con il Comune di Firenze. L’appuntamento è per domenica 26 luglio, con un programma che attraverserà alcuni dei luoghi simbolo del centro storico. Il ritrovo è fissato entro le 20,30 in piazza della Signoria, sull’Arengario di Palazzo Vecchio, dove i partecipanti potranno disporsi con gli stendardi in attesa dell’arrivo del Corteo della Repubblica Fiorentina. Alle 20,45 il corteo partirà dal Palagio di Parte Guelfa e raggiungerà piazza della Signoria, dove ad accoglierlo saranno il Gonfalone, le autorità civili e i Rotary Club presenti sull’Arengario di Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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