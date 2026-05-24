Tony Tammaro in concerto a Lacedonia

Si terrà il 25 maggio 2026 alle ore 23:00, in Piazza Tribuni a Lacedonia (AV), il concerto di Tony Tammaro. L’evento, organizzato da Azzurra Spettacoli, prevede l’ingresso libero e si svolgerà all’aperto, nella piazza centrale della cittadina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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