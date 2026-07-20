Tony – diario di un giovane cuoco il nuovo film di Antonio Banderas
È stato rilasciato un nuovo poster e le prime immagini di “Tony – diario di un giovane cuoco”. Il film segue le giornate intense di un giovane chef durante un'estate intensa, mostrando momenti di lavoro e sfide quotidiane. La produzione include scene di cucina, interazioni tra personaggi e ambientazioni urbane. Nessuna data di uscita è stata comunicata. La regia è di Antonio Banderas, che interpreta anche il protagonista.
MILANO – Nuovo poster ufficiale e le prime immagini di “Tony – diario di un giovane cuoco”, la storia della frenetica estate durante la quale un ragazzo, ribelle e irrequieto, in cerca del suo posto nel mondo, trova nell’adrenalina e nei ritmi implacabili di un ristorante locale una sfida e una salvezza, fino a diventare il leggendario chef Anthony Bourdain. TONY – DIARIO DI UN GIOVANE CUOCO, diretto da Matt Johnson, protagonisti Dominic Sessa (The Holdovers – Lezioni di vita, L’illusione perfetta – Now you see me: Now you don’t) e il candidato all’Oscar Antonio Banderas (interprete di oltre 80 pellicole, tra cui Dolor y Gloria, La maschera di Zorro), con Leo Woodall (The White Lotus) ed Emilia Jones (Coda), arriva nelle sale italiane dal 27 agosto con I Wonder Pictures. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
TONY: Diario di un Giovane Cuoco Trailer Ita Ufficiale (2026)
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