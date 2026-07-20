Tony – diario di un giovane cuoco il nuovo film di Antonio Banderas

Notizia in breve

È stato rilasciato un nuovo poster e le prime immagini di “Tony – diario di un giovane cuoco”. Il film segue le giornate intense di un giovane chef durante un'estate intensa, mostrando momenti di lavoro e sfide quotidiane. La produzione include scene di cucina, interazioni tra personaggi e ambientazioni urbane. Nessuna data di uscita è stata comunicata. La regia è di Antonio Banderas, che interpreta anche il protagonista.