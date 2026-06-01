Jazz Story – Il diario di Tony Monten presentazione al San Pietro a Majella
Il 6 giugno 2026 alle 11:00 si svolgerà nella Sala Muti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella la presentazione della seconda edizione aggiornata del romanzo storico “Jazz Story – Il diario di Tony Monten (New Orleans)”.
Sabato 6 giugno 2026, alle ore 11:00, nella prestigiosa cornice della Sala Muti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, si terrà la presentazione ufficiale della seconda edizione aggiornata del romanzo storico “Jazz Story – Il diario di Tony Monten (New Orleans)” dell’autore, regista e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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