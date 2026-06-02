Il diario di Iris il nuovo romanzo di Anna Simonich | la storia di una giovane vittima di femminicidio

Da bergamonews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo romanzo di Anna Simonich racconta la storia di una giovane vittima di femminicidio. La narrazione ruota attorno a un diario, regalato in infanzia, che diventa uno strumento di conforto e riflessione. La protagonista vi si confida su sogni, relazioni e sofferenze, evidenziando il ruolo del diario come testimone delle sue esperienze. La trama si focalizza sulla vita di una ragazza e sugli eventi che portano alla tragica fine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Un diario ricevuto in dono da bambina che diventerà un amico prezioso, a cui confidare sogni, amori, amicizie, e grandi dolori. I pensieri di una vita, raccolti in poco meno di trecento pagine, che iniziano quasi tutte con una data: lunedì 12 maggio, giovedì 1° novembre, mercoledì 4 aprile. “Il diario di Iris” è la storia di una ragazza che abita in provincia di Bergamo, una vicenda frutto della fantasia dell’autrice Anna Simonich, ma, che in qualche modo, aspira a raccontare e dare valore a tutte le vittime di violenza, sia questa psicologica, fisica o economica. “Ho scelto la forma del diario proprio per mettere in evidenza che la protagonista è una ragazza qualunque”, spiega l’autrice. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PACE FATTA! NICOLE E DAMIRIA TORNANO AMICHE, MA LE AMICHE DI ILARY LO DICONO A SARA

Video PACE FATTA! NICOLE E DAMIRIA TORNANO AMICHE, MA LE AMICHE DI ILARY LO DICONO A SARA

Notizie e thread social correlati

L’avvocata e il milionario. La vittima e il carnefice. Storia di un femminicidio evitato solo per un soffioUna vicenda di violenza domestica si snoda tra anni di tensioni, dipendenze e violenze fisiche e psicologiche.

La vita giovane. Il nuovo romanzo di Mattia InsoliaMercoledì 29 aprile alle 18 si terrà presso la libreria Feltrinelli di Lucca l'incontro dedicato al nuovo romanzo di Mattia Insolia intitolato “La...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web