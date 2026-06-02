Il diario di Iris il nuovo romanzo di Anna Simonich | la storia di una giovane vittima di femminicidio

Un nuovo romanzo di Anna Simonich racconta la storia di una giovane vittima di femminicidio. La narrazione ruota attorno a un diario, regalato in infanzia, che diventa uno strumento di conforto e riflessione. La protagonista vi si confida su sogni, relazioni e sofferenze, evidenziando il ruolo del diario come testimone delle sue esperienze. La trama si focalizza sulla vita di una ragazza e sugli eventi che portano alla tragica fine.

Bergamo. Un diario ricevuto in dono da bambina che diventerà un amico prezioso, a cui confidare sogni, amori, amicizie, e grandi dolori. I pensieri di una vita, raccolti in poco meno di trecento pagine, che iniziano quasi tutte con una data: lunedì 12 maggio, giovedì 1° novembre, mercoledì 4 aprile. “Il diario di Iris” è la storia di una ragazza che abita in provincia di Bergamo, una vicenda frutto della fantasia dell’autrice Anna Simonich, ma, che in qualche modo, aspira a raccontare e dare valore a tutte le vittime di violenza, sia questa psicologica, fisica o economica. “Ho scelto la forma del diario proprio per mettere in evidenza che la protagonista è una ragazza qualunque”, spiega l’autrice. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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