La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo 2026, battendo l'Argentina campione in carica. La squadra spagnola ha mantenuto il suo stile di gioco durante la partita e si è aggiudicata il titolo. Toni Kroos ha commentato l'esito della finale, affermando che l'Argentina ha vinto il calcio. La vittoria spagnola ha confermato la loro superiorità nel torneo.

La Spagna ha conquistato la Coppa del Mondo del 2026, superando l'Argentina campione in carica. La squadra spagnola è riuscita a vincere mantenendo il suo stile di gioco e dimostrando di essere la migliore squadra del pianeta. La partita è stata molto tesa e bloccata, tanto che per vedere un gol si sono dovuti aspettare i tempi supplementari, quando Ferran Torres ha segnato la rete decisiva sul palcoscenico più importante del calcio mondiale. Il commento di Toni Kroos alla finale del Mondiale Al termine della sfida, l'ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca Toni Kroos, ha voluto condividere il suo pensiero in modo molto diretto. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Toni Kroos, che attacco all'Argentina: "Ha vinto il calcio"

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TOTAL CHAOS! Argentina ATTACKED AFTER THE WHISTLE! Kroos COOKED THEM ONLINE!

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