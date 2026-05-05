La Juventus spinge per Stiller il ‘Kroos’ che Kroos ha consigliato al Real Madrid

La Juventus sta cercando di portare in squadra il centrocampista tedesco di 25 anni, attualmente in forza alla squadra di Stoccarda. La trattativa è stata confermata da fonti vicine al club, senza che siano stati rivelati dettagli sul fronte economico o sui tempi. La notizia ha suscitato reazioni sui social media, con alcuni tifosi che esprimono entusiasmo e altri scetticismo. La stessa fonte riporta che il giocatore è stato consigliato da un noto ex campione a un club della Liga.

2026-05-05 09:25:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: A Angelo Stiller Centrocampista tedesco 25 anni di Stoccarda, è l’oggetto del desiderio di Juve di Torino, come riportato Tuttosport. La squadra italiana sta spingendo per acquisirlo per la prossima stagione e prenderebbe così uno dei giocatori più desiderati dalle grandi d’Europa. Molti lo chiamano il ‘nuovo Kroos’, tanto che è stato proprio Toni Kroos a consigliarlo Fiorentino Perez il suo firmare per il Real Madrid quando aveva già preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo a fine stagione 2023-24. La sua prestazione non è passata inosservata.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Il Real Madrid non ha più gente da Real Madrid: Kroos, ModricLa deflagrazione del Real Madrid non può essere spiegata solo dal punto di vista tecnico-tattico. Due anni dopo il suo addio, Kroos potrebbe tornare al Real Madrid in un ruolo dirigenzialeUn addio che non è stato davvero un addio quello di Toni Kroos al Real Madrid, che, a partire dall’anno prossimo, potrebbe tornare alla Casa Blanca... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Real Madrid, scatto per Nico Paz: bruciata la concorrenza dell'Inter; Gazzetta dello Sport - Juventus, per Bernardo Silva si muove in prima persona Spalletti; Calcio Live News: il Milan cade in casa con il Sassuolo, Juventus-Verona 1-1, in campo Inter-Parma (2-0); Il Real Madrid e il Como rafforzano la loro collaborazione! Prende forma il percorso di formazione dei talenti de La Fabrica. Allarme Real per la Juve: pagano subito la clausolaLa Juve sarà una delle protagoniste del prossimo mercato di gennaio. Priorità al centrocampo, con Spalletti che si aspetta l’acquisto di un centrocampista. Nella fattispecie di un regista, per l’idea ... calciomercato.it Calciomercato Juventus: colpo alla Morata dal Real MadridLa Juventus lavora per un colpo dalla Morata in attacco. Secondo le ultime notizie di calciomercato in arrivo da Torino, nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione ci sarebbe anche un ... fantacalcio.it Mbappé e la rottura con i tifosi del Real Madrid: la vacanza a Cagliari con la fidanzata è solo l'ultimo caso - facebook.com facebook #Mbappé e la rottura con i tifosi del #RealMadrid: la vacanza a Cagliari con la fidanzata è solo l'ultimo caso x.com