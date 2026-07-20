La Spagna ha battuto l’Argentina 1-0 ai Mondiali di Calcio FIFA 2026. La rete decisiva è arrivata durante i secondi tempi supplementari, segnata dall’attaccante del Barcellona. La partita si è conclusa con il gol di Ferran Torres, portando la nazionale spagnola alla vittoria. La sfida si è giocata in un stadio pieno di tifosi, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia per tutta la durata dell’incontro.

La Spagna ha vinto i Mondiali di Calcio FIFA 2026. A decidere la vittoria durante i secondi tempi supplementari è il goal di Ferran Torres, l’attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. Vincitore Mondiali 2026: il trionfo della Spagna sull’Argentina. Si è conclusa da poco la finale dei Mondiali di Calcio FIFA 2026 che ha visto scendere in campo le finaliste Spagna-Argentina. Presso il MetLife Stadium, nella straordinaria cornice del New York New Jersey Stadium si è svolta la finale dei Mondiali 2026 che a segnato l’ultimo mondiale di Lionel Messi che non è riuscito nell’impresa di bissare la vittoria di 4 anni fa. A trionfare è stata la Spagna che, dopo aver dominato per i 90 minuti sul campo, è riuscita a mettere in segno al 106imo minuto il goal della vittoria con Ferran Torres, l’uomo che sbloccato la partita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Chi ha vinto i Mondiali di Calcio FIFA 2026: vince la Spagna per 1-0 sull’Argentina

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