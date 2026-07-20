Il quadro politico italiano continua a muoversi tra conferme e sorprese, con le intenzioni di voto degli elettori che mostrano nuovi equilibri tra partiti e coalizioni. A pochi giorni dalla pubblicazione di una nuova rilevazione, l’attenzione si concentra soprattutto sui numeri dei principali schieramenti e sulle variazioni rispetto alle percentuali che hanno caratterizzato il dibattito politico degli ultimi mesi. I sondaggi rappresentano una fotografia momentanea dell’orientamento degli italiani e non un risultato elettorale definitivo, ma offrono comunque indicazioni sul rapporto tra cittadini, partiti e istituzioni. Tra i dati più rilevanti emerge il calo del partito della presidente del Consiglio e una crescita di alcune forze della maggioranza, mentre il fronte dell’opposizione registra un valore complessivo superiore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tonfo totale … e quel partito vola!”. Sondaggi politici: numeri mai visti

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