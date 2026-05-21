Un recente sondaggio politico ha mostrato un calo significativo nel sostegno a un partito italiano, con numeri mai registrati prima. Il centrodestra continua a mantenere la testa della classifica, mentre Fratelli d’Italia registra un aumento del consenso rispetto alle rilevazioni precedenti. I risultati sono stati pubblicati nelle ultime ore e riflettono una situazione stabile, con questa forza politica che rafforza ulteriormente la propria posizione all’interno del panorama politico nazionale.

Il nuovo sondaggio politico diffuso nelle ultime ore conferma un quadro stabile: il centrodestra resta avanti e Fratelli d’Italia rafforza ulteriormente la propria posizione. Sul fronte opposto, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano una flessione nei consensi, mentre gli altri partiti segnano variazioni contenute. La rilevazione è stata realizzata dall’ Istituto Noto per Porta a Porta e fotografa un equilibrio che, rispetto alla precedente misurazione, si muove soprattutto a favore della forza guidata da Giorgia Meloni. Sondaggio Istituto Noto: Fratelli d’Italia al 29,5%. Secondo il sondaggio Istituto Noto, Fratelli d’Italia sale al 29,5%, con un incremento di mezzo punto rispetto alla rilevazione del 30 aprile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “In caduta libera”. Sondaggi, tracollo clamoroso per un partito italiano: numeri mai visti

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