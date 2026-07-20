Tommaso Marini ha dichiarato di temere il fallimento, ma ha precisato che non lo considera una condizione definitiva. L'atleta ha partecipato all'ultima puntata di OA Focus, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato della sua esperienza tra passato, presente e progetti futuri. Dopo aver affrontato gli Europei, il fiorettista azzurro si prepara per la seconda parte della stagione, esprimendo anche un interesse per Hollywood e Los Angeles 2028.

Tommaso Marini è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il fiorettista azzurro, reduce dagli Europei e pronto per la seconda parte della stagione, si è raccontato a 360 gradi, tra passato, presente e futuro. Tra pedana e non solo. Una chiacchierata davvero interessante per un atleta che esce dagli schemi sotto molti punti di vista. Come detto, il primo punto all’ordine del giorno è la rassegna continentale conclusa da poco: “ Non è male ottenere risultati importanti in Francia. Diciamo che si è trattato di un Europeo a squadre molto bello, a tratti anche difficile dato che in semifinale ci siamo scontrati con la Russia che è una squadra che non va mai sottovalutata e composta da elementi molto forti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Marini: “Il fallimento mi spaventa, ma non è definitivo. Los Angeles 2028? Amo Hollywood…”

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