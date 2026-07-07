Il Cio ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione permette alla Russia di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma senza l’uso della bandiera e dell’inno nazionali. La riammissione riguarda esclusivamente la partecipazione alle competizioni olimpiche, con restrizioni sulla rappresentanza ufficiale del paese.

L’esecutivo del Comitato olimpico internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Vengono in parte meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al momento, però, gli atleti non riacquisteranno subito l’uso dell’inno nazionale specifico e della loro bandiera, mentre l’apertura prevede anche requisiti per il monitoraggio antidoping. La decisione del Comitato Olimpico Internazionale. Stando così le cose, dunque, sia per quanto riguarda le... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il Cio riammette la Russia alle competizioni olimpiche: sì a Los Angeles 2028 ma senza bandiera e inno nazionale

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Olimpiadi, il Cio riammette la Russia: revocata la sospensione, ma resta il bando su bandiere e inno

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