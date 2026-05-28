Sofia Fiorini ha annunciato che parteciperà alla maratona agli Europei, prima di concentrarsi sulla mezza maratona di Los Angeles del 2028. L’atleta, ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone su YouTube, è considerata uno dei talenti emergenti più promettenti dell’atletica e della marcia italiana. Fiorini ha condiviso i suoi piani futuri durante l’intervista condotta da Ferdinando Savarese.

L’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport, è stata Sofia Fiorini, sicuramente uno dei talenti emergenti più luminosi dell’atletica e della marcia italiana. Dopo il fantastico argento nella 42,195 km ai Mondiali a squadre di Brasilia, Sofia Fiorini ha conquistato un altro prestigioso secondo posto nel Gran Premio di La Coruña, una delle gare più importanti del panorama internazionale, battendo campionesse del calibro di María Pérez e Antonella Palmisano e firmando anche il nuovo record europeo Under 23 nella mezza maratona. Il commento sulla grande prestazione a La Coruna: “ È stato incredibile anche per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La novità Sofia Fiorini: “Maratona agli Europei, poi mi concentrerò sulla mezza verso Los Angeles 2028”

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