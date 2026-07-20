Tom Holland incontra finalmente il suo omonimo e ricrea il meme di Spider-Man | il momento che il web aspettava da anni

Tom Holland, attore britannico noto per aver interpretato Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha incontrato il suo omonimo, un uomo con lo stesso nome. L’evento si è verificato dopo anni di confusione online, con errori nei motori di ricerca e sui social media. Durante l’incontro, i due hanno ricreato il meme di Spider-Man, famoso tra i fan. La scena è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione di numerosi utenti.

Per anni hanno condiviso lo stesso nome, creando confusione tra algoritmi di ricerca, tag sui social e mention sbagliate. Da una parte Tom Holland, l’attore britannico che ha dato volto a Spider-Man nell’universo Marvel. Dall’altra Tom Holland, storico e scrittore affermato, autore di saggi di successo sulla storia antica e conduttore del podcast The Rest Is History. Due carriere diverse, un’identità condivisa, e un destino quasi inevitabile: prima o poi, i due Tom Holland dovevano incontrarsi. E così è stato, visto che l’attore è stato ospite del podcast condotto dal suo omonimo storico, in un episodio che ha fatto impazzire il web per una ragione tanto semplice quanto geniale: hanno ricreato, nella vita reale, il celeberrimo meme di Spider-Man in cui due versioni dell’Uomo Ragno si puntano il dito a vicenda. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Tom Holland Incontra Un Hater Di Spider-Man

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