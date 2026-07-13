Il vero Tom Holland? L’attore di Spider-Man incontra il suo omonimo e ricreano il meme che ha fatto il giro del web

Due uomini con lo stesso nome si sono incontrati di persona per la prima volta, dopo anni di confusione online. Uno è l’attore noto per aver interpretato il ruolo di un supereroe nei film, l’altro è uno storico e scrittore britannico. L’incontro è avvenuto durante la registrazione di un podcast, e l’apertura dell’intervista ha coinvolto un momento leggero e divertente. L’evento ha attirato l’attenzione sui social, dove il meme che li ritrae insieme aveva già circolato in passato.

Per anni sono stati confusi sul web. Ora, finalmente, i due Tom Holland si sono incontrati davvero: l’attore di Spider-Man è stato ospite del podcast The Rest Is History, condotto proprio dallo storico e scrittore britannico che porta il suo stesso nome, e l’inizio dell’intervista è stato tutto da ridere. I due hanno scherzato subito sulla targhetta con scritto “ Tom Holland “, chiedendosi chi dovesse sedersi al posto giusto, per poi ricreare anche il celebre meme di Spider-Man in cui i due protagonisti si indicano a vicenda. A quel punto lo storico ha presentato l’ospite chiamandolo “ il vero Tom Holland “. L’attore lo ha corretto sorridendo: “ Non il vero Tom Holland. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Tom Holland LOSES Spider-Man Look-alike Contest on Brand New Day Press Run

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