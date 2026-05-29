L’attore di Marvel ha dichiarato di voler immaginare il suo personaggio, Spider-Man, come un eroe che si avvicina al tramonto, paragonandolo a Iron Man. La sua frase riguarda il futuro del personaggio e il suo ruolo nel franchise. La dichiarazione è arrivata in vista dell’uscita del nuovo film, previsto per il 29 luglio. Nessun dettaglio sulla trama o sui piani futuri del personaggio è stato fornito.

La star Marvel ha rivelato la sua visione romantica sul futuro dello Sparagnatele mentre si avvicina l'uscita del nuovo capitolo, Spider-Man: Brand New Day, prevista per il 29 luglio. Mancano un paio di mesi all'arrivo del nuovo atteso capitolo della saga di Spider-Man. Il 29 luglio Spider-Man: Brand New Day approderà nei cinema italiani e sarà una festa per i fan, ma la star Tom Holland è consapevole che non interpreterà Peter Parker per sempre e ha già in mente il futuro che auspica per il suo personaggio. Tom Holland vuole fare da mentore a un nuovo eroe "Chiunque venga dopo, che si tratti di Miles Morales, di Spider-Gwen, di Spider-Woman o di qualcun altro, mi piacerebbe molto contribuire a dare forma al prossimo capitolo", ha dichiarato Tom Holland . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Voglio incamminarmi verso il tramonto come Iron Man": Tom Holland sul futuro di Spider-Man

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