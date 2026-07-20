tiro a volo assegnati al tav umbriaverde i titoli italiani 2026 di fossa universale

Il TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana ha ospitato il Campionato Italiano di Fossa Universale 2026, con la partecipazione di 167 concorrenti da tutta Italia. La competizione si è svolta tra sabato 18 e domenica 19 luglio. Rispetto all’edizione precedente, il numero di partecipanti è aumentato.

Il TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana ha ospitato, sabato 18 e domenica 19 luglio, il Campionato Italiano 2026 di Fossa Universale. Sulle pedane umbre si sono confrontati 167 specialisti provenienti da tutta Italia, un numero superiore rispetto all’edizione precedente. Due giornate intense hanno decretato i nuovi campioni nazionali nelle diverse categorie, con numerosi spareggi necessari per stabilire i podi. Il titolo più prestigioso, quello di Eccellenza, è stato conquistato da Stefano Narducci, autore di un eccellente 197200. Alle sue spalle Valerio Grazini e Alessandro Camisotti che hanno terminato entrambi con 192200: lo shoot-off ha premiato Grazini con l’argento, lasciano il bronzo a Camisotti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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