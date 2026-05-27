Domenica 31 maggio si svolge al Tav Fano il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica. La competizione vede in gara le coppie più forti del settore nazionale e la finale sarà trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV. La gara assegna il titolo italiano 2026 nella specialità.

Domenica 31 maggio il Tav Fano ospiterà il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica. In pedana le migliori coppie del panorama nazionale, con finale trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV. Sarà il TAV Fano a ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione nazionale del tiro a volo. Domenica 31 maggio andrà infatti in scena il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica, competizione che assegnerà lo Scudetto Tricolore 2026 alle migliori coppie composte da un tiratore e una tiratrice. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Fossa Olimpica, al Tav Fano si assegna il titolo italiano Mixed Team 2026: finale in diretta su Tiro a Volo TV

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