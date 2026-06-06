Dal 9 al 10 giugno, le pedane di Massa Martana ospiteranno il Campionato Italiano Interforze 2026, con competizioni di Fossa Olimpica e Skeet. La manifestazione coinvolge atleti dei Gruppi Sportivi delle forze armate e dei corpi dello stato, che si sfideranno per conquistare i titoli nazionali e i trofei della stagione. La sede dell’evento è presso il Tav Umbriaverde-Todi.

Dal 9 al 10 giugno le pedane di Massa Martana ospiteranno il Campionato Italiano Interforze. In gara gli atleti dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato per l’assegnazione di scudetti, titoli e trofei della stagione 2026. Il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in provincia di Perugia, si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Interforze 2026 di tiro a volo. L’appuntamento, in programma martedì 9 e mercoledì 10 giugno, vedrà sfidarsi gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato nelle specialità della Fossa Olimpica e dello Skeet. La manifestazione sarà inaugurata ufficialmente lunedì 8 giugno alle ore 17 con la cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionato Italiano Interforze 2026: al Tav Umbriaverde-Todi in palio i titoli tricolori di Fossa Olimpica e Skeet

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fossa Olimpica, al Tav Fano si assegna il titolo italiano Mixed Team 2026: finale in diretta su Tiro a Volo TVDomenica 31 maggio si svolge al Tav Fano il Campionato Italiano Mixed Team di Fossa Olimpica.

Fitav, al via il Primo Gran Premio 2026 di Fossa Olimpica e SkeetIl primo appuntamento stagionale di tiro a volo si svolge nel weekend del 11 e 12 aprile, con le competizioni di Fossa Olimpica e Skeet che aprono...

Temi più discussi: Al Tav Umbriaverde il Campionato Italiano Interforze 2026; Ponte del 2 giugno all'insegna dello sport: Riccione fa il pieno di eventi e presenze; Triathlon, a Trani impegnati i giovinazzesi Lafronza e Viscoso; Al Tav Sant’Uberto il secondo incontro del progetto Linea Verde.

Trani Triathlon Olimpico 2026: sport, inclusione e Campionato Interforze sulla costa puglieseTRANI - È tutto pronto per l’8ª Edizione del Trani Triathlon Olimpico – Gara Silver & Campionato Italiano Interforze 2026, in programma domenica 31 maggio alle ore 9 nella cornice di Trani, con part ... giornaledipuglia.com

Undici giorni di sfide al PlayHall: Riccione riabbraccia il grande tennistavoloPer il sesto anno consecutivo la città romagnola ospita la manifestazione nazionale. In programma anche il Campionato Interforze e la Coppa delle Regioni ... today.it