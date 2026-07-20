Dal 21 al 26 luglio si svolgerà a Hangzhou, in Cina, una tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno. La competizione vedrà protagonisti atleti come Monna e Maldini, che puntano a migliorare le proprie performance. Tra i partecipanti ci sarà anche Magnani, pronto a cogliere l’occasione per crescere nel circuito internazionale. La manifestazione si terrà presso il poligono della città cinese.

Una spedizione di alto livello si prepara a vivere giorni importanti. Sta per alzarsi il sipario al poligono di Hangzhou, località della Cina che ospiterà dal 21 al 26 luglio la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. Sarà una trasferta di non poco conto per i colori azzurri, soprattutto per quanto riguarda i grossi calibri della pistola. Sì perché a partire per la terra asiatica saranno della partita anche i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, motivati a staccare il pass per la finale nella distanza più corta. Con loro ci sarà anche Gabriele Aldo Villani, intenzionato ad assorbire tutta l’esperienza dei due colleghi per sparare con più precisione possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, Monna e Maldini con buoni propositi ad Hangzhou. Buona occasione di crescita per Magnani

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