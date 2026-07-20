Tiro a volo l’Italia cerca conferme ad Hangzhou dopo l’ottima tappa di Lonato

In Cina, ad Hangzhou, si svolgeranno le gare di tiro a volo della Coppa del Mondo 2026. Le competizioni di skeet individuale sono previste per il 22 e 23 luglio, mentre il trap, con prove singole e a coppie miste, si terrà dal 26 al 28 luglio. Questa tappa segue l’ottima prestazione di Lonato e coinvolge atleti internazionali in diverse discipline di tiro a volo.

Nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Hangzhou, in Cina, si terranno le gare di skeet individuale il 22 e 23 luglio, mentre il trap sarà protagonista con prove individuali ed a coppie miste dal 26 al 28 luglio. L’Italia sarà al via della tappa cinese con dodici tiratori, tre per ciascuna prova individuale e schiererà anche due coppie nel trap misto. Dei quattro tiratori azzurri saliti sul podio a Lonato sarà al via ad Hangzhou soltanto Erica Sessa nel trap femminile, mentre riposeranno Erminio Frasca, Sara Bongini ed Erik Pittini. Nello skeet saranno in gara Tammaro Cassandro, Nicolò Sodi e Marco Coco nel settore maschile, e Giada Longhi, Martina Maruzzo e Simona Scocchetti nel comparto femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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