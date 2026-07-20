Durante la finale dei Mondiali 2026, l’attore ha indossato un paio di sneaker non convenzionali. Le scarpe si sono distinte per il design particolare e sono state notate dall’attenzione dei media. Le sneakers sono state scelte appositamente per l’evento, senza ulteriori dettagli sul modello o sul marchio. La presenza dell’attore con questo tipo di calzature ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Anche se non ha ancora vinto un Oscar, la lista dei traguardi personali raggiunti da Timothée Chalamet inizia a farsi piuttosto lunga. Ieri sera, prima della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, l’attore ha avuto l’onore di consegnare il pallone della partita, entrando brevemente in campo per poggiarlo sul piedistallo posizionato a pochi centimetri dal terreno di gioco. Forte del suo rapporto con adidas, Chalamet ha indossato un paio di classici track pants neri del marchio tedesco, abbinati a una long sleeve blu dedicata alla nazionale francese, con le tre strisce nei colori della bandiera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha scelto delle sneaker uniche per la finale dei Mondiali 2026

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