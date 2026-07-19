Lamine Yamal ha portato un mini borsello di Gucci alla finale dei Mondiali 2026. L'asso del calcio ha optato per questo accessorio prima dell'inizio dell'incontro. La scelta del borsello ha attirato l'attenzione tra i presenti. La finale si è svolta con Yamal che ha sfoggiato l'oggetto di lusso come parte del suo look. La presenza del borsello ha suscitato commenti tra tifosi e appassionati.

Lamine Yamal ha deciso che una finale mondiale si affronta meglio con un accessorio all'altezza del momento. Prima del fischio d'inizio di Spagna-Argentina, nel tunnel del MetLife Stadium di New York e durante il classico giro di riconoscimento del campo, il diciannovenne di Barcellona si presenta con una Gucci Horsebit 1955 vertical mini a tracolla, la fibbia dorata ben visibile sopra la tuta della nazionale. Il modello è uno dei più riconoscibili del catalogo Gucci, la versione ridotta della celebre Horsebit che la maison porta avanti dagli anni Cinquanta, con l'iconico morsetto equestre trasformato in chiusura. Lamine Yamal la porta nel... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Lamine Yamal ha scelto un mini borsello di Gucci per la finale dei Mondiali 2026

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LAMINE YAMAL Lego Mini Figure

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