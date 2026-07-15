Sappiamo tutti che Timothée Chalamet è un tipo da basket. Un grandissimo appassionato di basket, a dire il vero. Negli ultimi mesi è stato spesso seduto a bordo campo alle partite dei Knicks, ha festeggiato il loro titolo NBA e ha detto a ESPN che avrebbe «preferito di gran lunga questo agli Oscar». Ma non c’è dubbio: è anche un tipo da calcio. Chalamet tifa Chelsea ed è un tifoso fin da bambino. Quindi sì, è praticamente certo che abbia seguito il Mondiale con grande attenzione. Alla semifinale tra Francia e Spagna disputata ieri al Dallas Stadium, la star di Dune è stata avvistata sugli spalti. E in mezzo a un mare di maglie appena uscite e di merchandising calcistico nuovo di zecca, probabilmente ancora con le etichette attaccate, lui ha scelto qualcosa di un po’ più datato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La tuta indossata da Timothée Chalamet al Mondiale è vecchia quasi quanto Timothée Chalamet

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Timothée Chalamet l'egocentrico? Al collo indossa… sé stessoL'attore è stato visto in prima fila a una partita dei New York Knicks, indossando un collier con un pendente che raffigura se stesso.

Timothée Chalamet sceglie l'NBA al posto degli Oscar: “Preferisco i Knicks a una statuetta”L’attore ha dichiarato di preferire seguire le partite dei Knicks rispetto a ricevere un premio Oscar.