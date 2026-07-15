La tuta indossata da Timothée Chalamet al Mondiale è vecchia quasi quanto Timothée Chalamet
La tuta indossata da un attore al Mondiale risale a quasi quanto l’attore stesso. L’attore, noto appassionato di basket, è stato visto più volte a bordo campo durante le partite dei Knicks, festeggiando il titolo NBA. In un’intervista, ha dichiarato di preferire il basket rispetto agli Oscar. La tuta appare vecchia di diversi mesi, quasi quanto la sua età.
Sappiamo tutti che Timothée Chalamet è un tipo da basket. Un grandissimo appassionato di basket, a dire il vero. Negli ultimi mesi è stato spesso seduto a bordo campo alle partite dei Knicks, ha festeggiato il loro titolo NBA e ha detto a ESPN che avrebbe «preferito di gran lunga questo agli Oscar». Ma non c’è dubbio: è anche un tipo da calcio. Chalamet tifa Chelsea ed è un tifoso fin da bambino. Quindi sì, è praticamente certo che abbia seguito il Mondiale con grande attenzione. Alla semifinale tra Francia e Spagna disputata ieri al Dallas Stadium, la star di Dune è stata avvistata sugli spalti. E in mezzo a un mare di maglie appena uscite e di merchandising calcistico nuovo di zecca, probabilmente ancora con le etichette attaccate, lui ha scelto qualcosa di un po’ più datato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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