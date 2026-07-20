Al termine della finale dei mondiali in Argentina, un tifoso di 24 anni è rimasto ucciso a Neuquén. La sua morte è avvenuta per una bomba carta esplosa, che lo ha decapitato. La polizia ha confermato la presenza di un’esplosione durante i festeggiamenti. Non ci sono stati altri feriti segnalati in relazione a questo episodio. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione.

Tragedia al termine della finale dei mondiali in Argentina: un tifoso di 24 anni è morto dopo esser stato decapitato dall’esplosione di una bomba carta a Neuquem, in una regione centro-occidentale del Paese. Altri tre familiari, tra cui un minorenne, sono rimaste feriti nella deflagrazione. La Procura argentina ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, hanno riferito i media locali. Dalle prime indagini è emerso che il materiale pirotecnico non è del tipo comunemente in commercio ma è in vendita solo per professionisti autorizzati che devono seguire protocolli precisi per il loro impiego. Il giovane lo avrebbe fatto esplodere al termine della finale persa dall’Albiceleste contro la Spagna, malgrado la sconfitta che aveva gelato l’entusiasmo degli argentini. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Tifoso argentino di 24 anni muore decapitato da bomba carta al termine della finale dei mondiali

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