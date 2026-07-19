María Becerra canta l’inno argentino e fa impennare le ricerche social | chi è la popstar della finale dei Mondiali

Prima dell’inizio della finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, un’artista di Buenos Aires ha cantato l’inno nazionale argentino. La sua esibizione ha portato a un aumento delle ricerche sui social media per scoprire chi fosse. La performance si è svolta prima del calcio d’inizio, attirando l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo.

L’artista di Buenos Aires ha interpretato l’inno dell’Argentina prima della finale contro la Spagna. Prima ancora che il pallone iniziasse a rotolare nella finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, c’è stato un momento che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Sul prato del MetLife Stadium, davanti a oltre 80mila persone, María Becerra ha interpretato l’inno nazionale argentino regalando una delle immagini simbolo della serata. La cantante, avvolta nei colori dell’Albiceleste, ha intonato le note dell’inno mentre alle sue spalle Lionel Messi e tutti i suoi compagni lo cantavano con trasporto, creando un’atmosfera di forte emozione prima del calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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María Becerra cantaría el Himno Argentino en la final del Mundial

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