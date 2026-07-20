la rissa al termine della finale dei mondiali tra spagna e argentina

Al termine della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, il centrocampista argentino ha tentato di aggredire lo spagnolo. Paredes ha afferrato García per il collo, scatenando una rissa tra i giocatori. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna e l’intervento dei membri dello staff per fermare l’alterco. Nessuna informazione ufficiale sulle conseguenze legali o disciplinari. La scena si è svolta subito dopo il fischio finale, davanti alle telecamere presenti.

Dopo aver perso la finale dei Mondiali contro la Spagna, il centrocampista argentino Leandro Paredes ha cercato di iniziare una rissa con lo spagnolo Eric García, prendendolo per il collo. Poi ci ha riprovato con Gavi, che era andato da lui proprio per difendere il compagno ma era stato trattenuto dall’argentino Enzo Fernández. Alla fine, Paredes è stato espulso, nonostante la partita fosse già finita. Fernández invece era già stato espulso durante la partita, dopo aver preso due ammonizioni. Paredes era parso molto nervoso sin dal suo ingresso in campo nel secondo tempo, e in generale è noto per essere un provocatore. Dopo questa rischia una lunga squalifica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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¡SE CALENTÓ LA FINAL! Leandro Paredes fue a las manos con Gavi tras el España vs. Argentina

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