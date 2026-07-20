The Nameless Ballad nuovo horror di Federico Zampaglione presentato in anteprima mondiale a Londra e nelle sale italiane dal 5 novembre
The Nameless Ballad, nuovo horror di Federico Zampaglione presentato in anteprima mondiale al Tubi FrightFest di Londra e nelle sale italiane dal 5 novembre, distribuito da Filmclub Distribuzione. Sceneggiato da Zampaglione con la scrittrice Barbara Baraldi, curatrice editoriale di Dylan Dog Si tiene alla 26a edizione del Tubi FrightFest di Londra, sabato 29 agosto alle ore 21:00 durante il prestigioso spazio del Saturday Night Gala, la prima mondiale di The Nameless Ballad, il nuovo horror perturbante diretto da Federico Zampaglione, che torna alla regia dopo il successo di The Well, venduto in 104 Paesi nel mondo. Alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Federico Zampaglione: "L’incubo di un musicista nel mio ultimo film horror"Federico Zampaglione torna alla regia con il suo sesto film, The Nameless Ballad, un horror che uscirà a novembre.
Temi più discussi: The Nameless Ballad: video intervista con Federico Zampaglione, che ci racconta il suo nuovo horror; Federico Zampaglione: L’incubo di un musicista nel mio ultimo film horror; Federico Zampaglione | L’incubo di un musicista nel mio ultimo film horror.
ho messo qualche giorno per metabolizzare questa notizia. Essere stato invitato al FrightFest di Londra è già un enorme onore. Ma sapere che #thenamelessballad ( il mio sesto film) sarà presentato nel leggendario Saturday Night Gala, il prestigioso slot delle facebook
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Cinema, il nuovo horror di Zampaglione in anteprima mondiale a LondraRedazione 20 Luglio 2026, 14:31 Roma, 20 lug. (askanews) – Il 29 agosto, alla ... msn.com