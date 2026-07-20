The Nameless Ballad nuovo horror di Federico Zampaglione presentato in anteprima mondiale a Londra e nelle sale italiane dal 5 novembre

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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The Nameless Ballad, nuovo horror di Federico Zampaglione presentato in anteprima mondiale al Tubi FrightFest di Londra e nelle sale italiane dal 5 novembre, distribuito da Filmclub Distribuzione. Sceneggiato da Zampaglione con la scrittrice Barbara Baraldi, curatrice editoriale di Dylan Dog Si tiene alla 26a edizione del  Tubi   FrightFest di Londra,  sabato 29 agosto  alle ore 21:00 durante il prestigioso spazio del  Saturday Night Gala, la  prima mondiale  di  The Nameless Ballad, il nuovo horror perturbante diretto da  Federico Zampaglione, che torna alla regia dopo il successo di  The Well, venduto in 104 Paesi nel mondo. Alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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