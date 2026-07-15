Federico Zampaglione | L’incubo di un musicista nel mio ultimo film horror

Federico Zampaglione torna alla regia con il suo sesto film, The Nameless Ballad, un horror che uscirà a novembre. Il regista ha già diretto film come The Well e ora presenta un nuovo progetto inquietante. La pellicola si concentra su un musicista che affronta un incubo legato al suo lavoro. La produzione è terminata e il film sarà distribuito nelle sale italiane a breve.

Dopo il successo di The Well, Federico Zampaglione per la sesta volta è tornato dietro la macchina da presa per The Nameless Ballad, inquietante horror in sala a novembre. Un’anticipazione del film, scritto con Barbara Baraldi, scrittrice e curatrice di Dylan Dog, è stata data a Riccione durante Cinè. L’estate del regista e frontman dei Tiromancino prosegue intanto con il tour che celebra i 25 anni de La descrizione di un attimo. Zampaglione, il cinema sempre più nell’anima? "Nei film c’è una continuità che non mi aspettavo, perché solo dal 2021 ne ho girati tre. Ho lavorato tanto, ma sono contento". Com’è nato l’ultimo horror? "Facendo il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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