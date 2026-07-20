Il nuovo film horror di Federico Zampaglione sarà presentato in anteprima mondiale al Tubi FrightFest di Londra il 29 agosto. “The Nameless Ballad”, scritto insieme a Barbara Baraldi, arriverà nelle sale italiane dal 5 novembre distribuito da Filmclub Distribuzione. Federico Zampaglione torna dietro la macchina da presa con un nuovo viaggio nel cinema horror. Si intitola “The Nameless Ballad” il film che sarà presentato in anteprima mondiale alla 26ª edizione del Tubi FrightFest di Londra, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al cinema horror, fantasy, sci-fi e thriller. La proiezione si terrà sabato 29 agosto alle ore 21:00, all’interno del prestigioso Saturday Night Gala, alla presenza del regista e di alcuni membri del cast, tra cui le attrici Giglia Marra e Alana Boden. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “The Nameless Ballad”, Federico Zampaglione torna all’horror: anteprima mondiale al Tubi FrightFest di Londra e uscita italiana il 5 novembre

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Cannes Festival & City Walk | Presentazione The Nameless Ballad di Federico Zampaglione

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