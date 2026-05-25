Il leader dei Tiromancino ha annunciato la perdita del padre con un messaggio sui social, scrivendo che gli mancherà moltissimo. La scomparsa di Domenico ha causato un dolore profondo nella famiglia. Zampaglione ha anche rivelato l’intenzione di scrivere una canzone in suo ricordo. La notizia è stata diffusa attraverso le sue piattaforme online, senza ulteriori dettagli sul decesso.

Grave lutto per Federico Zampaglione. Il leader dei Tiromancino ha infatti detto addio al papà Domenico, che ha voluto salutare con uno struggente messaggio sui social: “Mi mancherai tantissimo”. Il messaggio di Federico Zampaglione. Una foto datata che ritrae un bambino sorridente in braccio al suo papà in spiaggia: con questo scatto Federico Zampaglione, frontman della band Tiromancino, ha voluto salutare il padre Domenico, scomparso da poco. “Ciao papà! Il nostro è stato un viaggio incredibile! Mi mancherai tantissimo e quando ci rincontreremo scriveremo subito insieme una nuova canzone. Salutami e abbracciami tanto mamma. Vi amerò per sempre”, si legge nel post. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federico Zampaglione, l’addio al papà Domenico: “Scriveremo una canzone”

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Tiromancino, morto il padre di Federico Zampaglione. Il messaggio d'addio sui social reddit

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