Testaccio contro ' Positano' i residenti infuriati per le riprese del film

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I residenti di Testaccio hanno manifestato rabbia per le riprese del film 'Positano', che si sono svolte con strade chiuse e misure di sicurezza molto rigide. Le riprese, durate diversi giorni, hanno coinvolto attrezzature e mezzi pesanti, bloccando l’accesso alle vie del quartiere. La produzione, diretta da un regista premio Oscar, vede nel cast due attori anch’essi premiati con l’Oscar.

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Roma, 20 lug. (Adnkronos) - I residenti del quartiere romano di Testaccio protestano per le riprese blindatissime del film 'Positano', una commedia d'azione romantica, prodotta da Wildiside per Netfix, diretta dal regista premio Oscar Daniel Roher e interpretata da altri due premi Oscar, Matthew McConaughey e Zoe Saldana. A far andare su tutte le furie gli abitanti del quartiere, non tanto le modifiche alla viabilità, ma i numerosissimi divieti di sosta disseminati nella zona per proteggere le vie interessate dalle riprese. Divieti che hanno reso un'impresa trovare parcheggio per i residenti, in un quartiere dove già normalmente non è facile riuscire a parcheggiare, tra flussi turistici e movida serale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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