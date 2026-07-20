Testaccio contro ' Positano' i residenti infuriati per le riprese del film

Notizia in breve

I residenti di Testaccio hanno manifestato rabbia per le riprese del film 'Positano', che si sono svolte con strade chiuse e misure di sicurezza molto rigide. Le riprese, durate diversi giorni, hanno coinvolto attrezzature e mezzi pesanti, bloccando l’accesso alle vie del quartiere. La produzione, diretta da un regista premio Oscar, vede nel cast due attori anch’essi premiati con l’Oscar.