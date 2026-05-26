ciak si gira a iseo le prime riprese di positano targato netflix

Iseo (Brescia), 26 maggio 2026 – Primo colpo di manovella questa mattina a Iseo per le riprese di Positano, la nuova attesissima produzione targata Netflix e firmata da Wildside. Dietro la macchina da presa c’è un nome d’eccezione: il regista Daniel Roher, già vincitore del premio Oscar nel 2023 per il documentario Navalny. C’è grande riserbo, invece, sulla presenza in paese dei due protagonisti della pellicola, i divi hollywoodiani Matthew McConau ghey e Zoe Saldaña, che secondo le prime indiscrezioni non sarebbero sul set lacustre. L’area (blindatissima) delle riprese. L'area interessata dalle riprese, blindatissima ma inevitabilmente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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