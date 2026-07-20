Tesla ha annunciato durante un'audizione al consiglio comunale di Washington D.C. di sviluppare un robotaxi a guida autonoma progettato specificamente per il trasporto di persone in sedia a rotelle. La società sta lavorando a un veicolo che possa offrire un servizio di mobilità autonomo e accessibile a questa categoria di utenti. Non sono stati forniti dettagli tecnici o tempistiche di produzione.

Durante un'audizione al consiglio comunale di Washington D.C., Tesla ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un veicolo a guida autonoma appositamente costruito per trasportare le persone in sedia a rotelle. La rivelazione è arrivata da India Herdman, consulente senior dell'azienda automobilistica per i rapporti con le istituzioni, che ha spiegato come il nuovo mezzo sia attualmente in fase di sviluppo in Texas. Il robotaxi Tesla per disabili avrebbe lo scopo di permettere la libertà di movimento a chi è permanentemente costretto a muoversi su una sedia a rotelle, cosa che gli impedisce di accedere ai taxi tradizionali, siano essi a guida autonoma o umana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla farà un robotaxi per persone in sedia a rotelle: come sarà

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