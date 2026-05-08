A Termoli, presso il liceo Boccardi, è stata posizionata una sedia a rotelle per sensibilizzare gli studenti sulle difficoltà affrontate dalle persone con disabilità. L'iniziativa mira a far riflettere su come l'indifferenza possa rappresentare un ostacolo più grande del muro di cemento. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e inclusione tra i giovani, evidenziando l’importanza di abbattere le barriere culturali e sociali.

? Punti chiave Come può una sedia a rotelle cambiare la mentalità degli studenti?. Perché l'indifferenza è considerata un ostacolo più difficile del cemento?. Chi sono i giovani chiamati a diventare facilitatori dell'inclusione?. Come influisce l'accessibilità scolastica sulla qualità della vita di tutti?.? In Breve Elda Della Fazia e Nicola Muricchio hanno illustrato convenzione ONU e Disability Card europea.. Francesco Marra e Tommaso Guerrera hanno coinvolto gli studenti in riflessioni sull'inclusione sociale.. L'iniziativa del 7 maggio mira a superare barriere architettoniche e pregiudizi mentali.. L'accessibilità favorisce anche anziani e genitori con passeggini nel territorio di Termoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli: sedia a rotelle al Boccardi per abbattere le barriere

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