Ravenna è una città inaccessibile? Abbiamo provato a girarla in sedia a rotelle
Una persona in sedia a rotelle ha testato l’accessibilità di Ravenna, trovando barriere in diversi percorsi cittadini. Strade sconnesse, marciapiedi stretti e attraversamenti non adeguati hanno reso difficile muoversi senza ostacoli. Alcune aree risultano più accessibili, ma molte mostrano criticità evidenti. La prova evidenzia le difficoltà quotidiane di chi utilizza sedie a rotelle per spostarsi in città.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RavennaToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui. L’accesso al trasporto pubblico, al bancomat, a un negozio, al bagno di un locale del centro storico o a una delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
“Rapinata in sedia a rotelle!”. Orrore nella città italiana: cosa le hanno fattoUna donna in sedia a rotelle è stata vittima di una rapina in pieno giorno in una strada cittadina.
“Dissero a mia madre di abortire, oggi sono un poeta. Ma in sedia a rotelle non posso muovermi in città”Un poeta narrò di aver ricevuto pressioni per abortire quando era giovane, e oggi si trova in sedia a rotelle, incapace di muoversi liberamente in...
Temi più discussi: Ponte del 2 giugno a Ravenna; Deportibus. Barattoni: Quando da Ravenna arriva una richiesta è un contributo alla crescita di tutto il Nordest; Nel 2025 il record di turisti, ma l’isolata Ravenna è ancora lontana dalle altre città d’arte italiane; Il Museo d’Arte della Città di Ravenna ha inaugurato la Galleria Paolo Roversi.
Nelle parole di Paolo Roversi c’è già un’intera geografia: quella di Ravenna, della sua memoria silenziosa, delle sue apparizioni. Una città che non trattiene la luce, ma la lascia depositare sulle cose, sui volti, sulle superfici, come accade nei mosaici e nelle fo facebook
Streaming pirata con una nuova tecnologia, 100 perquisizioni e sequestri. Indagine della Guardia di Finanza di Ravenna, anche all'estero #ANSA x.com
Paolo Roversi ringrazia la città: Ravenna, una lunga storia d’amore. Le sue nebbie nelle mie fotografieMartedi 19 maggio scorso, è stata aperta al Museo d’arte della città di Ravenna, la Galleria Paolo Roversi. È stata per me una grande emozione per il bellissimo omaggio che la mia città ha voluto rend ... ilrestodelcarlino.it
Ravenna e Bologna a confronto sulle sfide del territorio: incontro tra le due giunte in municipioDalle infrastrutture alla logistica, passando per welfare, cultura e turismo: i sindaci Alessandro Barattoni e Matteo Lepore rilanciano la collaborazione ... ravennaedintorni.it