Ravenna è una città inaccessibile? Abbiamo provato a girarla in sedia a rotelle

Una persona in sedia a rotelle ha testato l’accessibilità di Ravenna, trovando barriere in diversi percorsi cittadini. Strade sconnesse, marciapiedi stretti e attraversamenti non adeguati hanno reso difficile muoversi senza ostacoli. Alcune aree risultano più accessibili, ma molte mostrano criticità evidenti. La prova evidenzia le difficoltà quotidiane di chi utilizza sedie a rotelle per spostarsi in città.

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