terremoto in venezuela il dopo maduro si trasforma in un incubo economico per trump

Notizia in breve

Un terremoto ha colpito il Venezuela, danneggiando infrastrutture e provocando danni materiali. La situazione ha avuto ripercussioni sull’economia del paese, già fragile prima del sisma. La crisi venezuelana si riflette anche sulla politica internazionale, con tensioni tra Stati Uniti e altri attori coinvolti. Le conseguenze si estendono alle relazioni diplomatiche e alle sanzioni in atto, mentre le autorità locali cercano di gestire l’emergenza e le ricadute economiche.