Terremoto in Venezuela il dopo-Maduro si trasforma in un incubo economico per Trump
Un terremoto ha colpito il Venezuela, danneggiando infrastrutture e provocando danni materiali. La situazione ha avuto ripercussioni sull’economia del paese, già fragile prima del sisma. La crisi venezuelana si riflette anche sulla politica internazionale, con tensioni tra Stati Uniti e altri attori coinvolti. Le conseguenze si estendono alle relazioni diplomatiche e alle sanzioni in atto, mentre le autorità locali cercano di gestire l’emergenza e le ricadute economiche.
Doveva essere un affare da sogno, rischia di diventare un pozzo senza fondo. Il terremoto che ha devastato il Venezuela è suonato come un brusco risveglio per gli Stati Uniti che, dopo aver rovesciato Nicolás Maduro, si preparavano a raccogliere i frutti dell'alleanza con Delcy Rodríguez e grazie all'apertura delle più grandi riserve petrolifere e dei più vasti giacimenti minerari del mondo. Ora, evidenzia il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump si trova ad affrontare un'imponente opera di ricostruzione da miliardi di dollari per ripristinare strade, linee elettriche ed edifici. Le Nazioni Unite stimano i danni alle infrastrutture a circa 37 miliardi di dollari, equivalenti a circa un terzo del Pil annuale del Venezuela. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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