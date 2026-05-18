Venezuela Delcy Rodriguez smantella il Chavismo per accontentare Trump | il faccendiere di Maduro estradato negli Usa

Una figura vicina al governo venezuelano è stata estradata negli Stati Uniti, in seguito a un procedimento legale avviato nel paese nordamericano. La persona, riconoscibile per la barba incolta e il codino, è stata arrestata e condotta in custodia, indossando una felpa grigia. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Caracas e Washington, con alcuni esponenti del regime che si sono distanziati dalla linea politica chavista. La notizia si aggiunge alle recenti evoluzioni nelle relazioni tra i due paesi.

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La barba incolta e l’immancabile codino in testa. In manette, indossava una felpa grigia (che un po’ ricorda Nicolás Maduro al momento della sua cattura). Alex Saab fa segno di ‘no’ più volte con la testa. Si sfoga con un agente della Dea che non può consolarlo. Si è trovato di colpo a Miami, nell’aeroporto di Opa Locka, trasportato dall’aeronave Usa Gulfstream (targa N550GA). Saab, arrestato il 3 febbraio – un mese dopo la cattura di Maduro – aveva trascorso gli ultimi mesi dentro il maxi-carcere dell’ Helicoide. In quelle ore il suo legale storico, Luigi Giuliano, aveva negato a Ilfattoquotidiano.it la sua detenzione bollandola come “ fake news “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, Delcy Rodriguez smantella il Chavismo per accontentare Trump: il faccendiere di Maduro estradato negli Usa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Venezuela's Unfinished Revolution w/ Ricardo Vaz Sullo stesso argomento Venezuela, la purga di Delcy Rodríguez: rimossi vertici militari e ministri. E Caracas riapre i rubinetti del petrolio agli UsaCaracas dormiva ancora: scuole chiuse, lavoratori a casa per la vittoria della nazionale del Venezuela al Classico mondiale di baseball, lo sport più... Delcy Rodríguez ha sostituito i massimi comandanti militari del VenezuelaLa presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato di aver sostituito tutti i suoi alti comandanti militari. Rodriguez, 'andrò all'Aja per difendere i diritti del Venezuela'La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato che a breve viaggerà all'Aja, presso la Corte internazionale di giustizia, per difendere i diritti del suo Paese sulla regione ... ansa.it Delcy Rodríguez, chi è la donna chiave del chavismo al potere in Venezuela dopo la cattura di MaduroDopo aver vissuto la tortura e l'assassinio del padre all'età di sette anni, Rodríguez e il fratello maggiore sono stati figure chiave dell'apparato chavista, passando da posizioni tecniche negli anni ... it.euronews.com